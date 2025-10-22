Руското МО: Нанесени са удари по енергийната структура, снабдяваща украинската армия

През последните 24 часа руските въоръжени сили са нанесли удари по транспортната и енергийната инфраструктура на Украйна, поддържаща украинските въоръжени сили, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия от войсковите групировки на руските въоръжени сили са повредили обекти на енергийната и транспортната инфраструктура, поддържащи украинските въоръжени сили“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че удари са били извършени и по места за съхранение на бойни дронове и пунктове за временно разполагане на украински военни и чуждестранни наемници в 140 района.