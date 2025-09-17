Т-90MS се връщат в битката: Русия подготвя бронирана мощ за Украйна

T-90MS е модернизираният експортен модел на руския T-90

Руската компания UralVagonZavod, производител на основния боен танк T-90MS, обяви, че един от нейните демонстрационни танкове, изложен на оръжейното изложение IDEX, е бил изпратен за бойни действия в Украйна, пише The National Interest.

Според оценки на отворени източници на информация, към средата на 2025 г. Русия вероятно е загубила 4100 танка. Киев твърди, че тази цифра е значително по-висока, като вероятно са унищожени, пленени или изоставени до 10 000 танка.

Загубите на Русия намаляха през лятото, тъй като силите на Кремъл се поучиха от миналите си грешки и адаптираха тактиката си съответно. Въпреки това остава фактът, че загубите са надхвърлили производството и Москва е положила големи усилия да попълни намаляващия си танков парк. Това включва добре документирана зависимост от остарели системи в складове, включително танкове като Т-72 или дори Т-54/55, които не са били използвани от десетилетия и биха били по-подходящи за музей, отколкото за съвременното бойно поле.

Руската държавна компания „УралВагонЗавод“, производител на основните бойни танкове (ОБТ) Т-90МС, заяви в изявление, че едно от превозните средства, подготвени през февруари за Международното изложение за отбрана (IDEX) в Обединените арабски емирства, е било върнато в завода, пребоядисано от пустинния камуфлаж за изложението обратно в стандартното военно зелено и изпратено на фронта в Украйна.

„Бойната машина, която представихме за първи път в чужбина, беше модифицирана въз основа на богатия опит от специалната военна операция“, заяви компанията в изявление, използвайки предпочитания руски евфемизъм за войната в Украйна. „Тя беше доставена на нашите войски в почти същата конфигурация, в каквато беше показана на изложението в ОАЕ. Единствената промяна беше цветът: от „изложбена“ пустинна камуфлажна боя към стандартното армейско зелено.“

Вярно е, че на много търговски изложения, особено на тези за автомобили, лодки, селскостопанско оборудване и потребителска електроника, изложените в изложбените зали артикули често се продават директно на посетителите. По тази причина изложените артикули обикновено са в изправно и пълно състояние. При военното оборудване обаче изглежда малко вероятно да бъде инсталиран напълно функционален танк с работно главно оръдие, оборудван със сензори и друго модерно оборудване.

На първо място, има въпросът за физическата сигурност по време на изложението, но след това има и въпросът за класифицираните компоненти, които могат да бъдат разкрити непреднамерено. По време на Студената война американската армия и ЦРУ положиха големи усилия, за да получат информация за съветско производство оборудване, като атакуващия хеликоптер Ми-24 (наречен от НАТО „Hind“) и основния боен танк Т-72. Предвид присъствието на американски оръжейни експерти на IDEX, изглежда малко вероятно Кремъл да е донесъл напълно функционална версия на най-мощния си основен боен танк, за да го представи в изложбената зала в Абу Даби. Следователно е възможно Т-90МС да е получил нещо повече от просто ново боядисване по време на ремонта си, което би обяснило защо е отнело почти половин година да се завърши преустройството на основния боен танк за бойното поле.

„Разполагането на изложбения танк, който според информациите е адаптиран с подобрения, свързани с бойните действия, отразява спешната нужда от модерни бронирани превозни средства на фона на продължаващите загуби на бойното поле“, обяснява Defence Blog, но добавя: „Решението да се покаже и след това да се разположи същото превозно средство е необичайно в съвременните отбранителни среди, където демонстрационните единици обикновено са запазени за чуждестранни купувачи.“

T-90MS е модернизираният експортен модел на руския T-90, наследник на предишния експортен вариант, T-90S. Той беше демонстриран за първи път през 2011 г. и е представян на многобройни международни изложения за военно оборудване през последните години.

Според информациите той е въоръжен с гладкоцевна 125-милиметрова основна оръдия, която може да стреля с различни видове модерни боеприпаси, включително фрагментационни снаряди с въздушно взривяване и управляеми ракети. Той е оборудван със същия автоматен заряжач и касета за боеприпаси като вариантът T-90M „Proryv-3“, като системата е разположена на пода на корпуса. Експортният модел разполага и с модерна система за управление на огъня „Калина”, интегрирана с командните и информационни системи на основния боен танк, което позволява по-добро прихващане и проследяване на вражески цели.

T-90MS е оборудван с дизелов двигател V-92S2F с мощност 1130 конски сили и усъвършенствана система за окачване, както и с модулна реактивна броня Relikt (ERA) и дистанционно управляема оръжейна станция (RCWS).

Питър Сичиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката.