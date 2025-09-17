Путин пристигна в Беларус във военна униформа, координира маневрите на 100 000 войници (ВИДЕО)

Путин пристигна на полигона Мулино в Нижегородска област, облечен във военна униформа, в качеството си на главнокомандващ на руската армия, съобщава Newsweek.

В обръщение към участниците президентът заяви, че целта на маневрите е да се практикува защита на съюзната държава - съюзът на Русия и Беларус - от всякаква агресия.

„Целта на това учение е да се отработят всички елементи, необходими за безусловната защита на суверенитета, териториалната цялост и отбраната срещу всякаква агресия срещу съюзната държава“, каза Путин.

Путин заяви, че ученията се провеждат на 41 полигона, като в тях участват 100 000 военнослужещи и около 10 000 единици оръжие и техника.

🥴Putin appeared at the Zapad-2025 exercises in military uniform. pic.twitter.com/WVZelUGzyt — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 16, 2025

„Освен това, това е съвременна технология, използвана в практически бойни действия, а плановете за тези учения са базирани на опита, натрупан по време на специални военни операции. Има 10 000 модела от различни видове техника, включително 333 самолета - тактическа, стратегическа и военнотранспортна авиация“, каза руският президент.

Освен това, каза той, в учението участват над 247 кораба, включително надводни кораби, подводници и спомагателни кораби.

Коалиция от чужди държави, съюзени с Русия

Според руския лидер, в ученията са участвали 25 чуждестранни делегации, като 16 са изпратили представители за наблюдение, а шест са изпратили военни контингенти за участие в учението.

По време на посещението си на полигона Путин първо огледа изложба на оръжия и специализирана военна техника, след което наблюдава основната фаза на ученията.

В края на ученията Путин се яви пред представители на военно-дипломатическия корпус, облечени в камуфлаж, придружен от министъра на отбраната Андрей Белоусов.

„Искам да благодаря на всички за участието. Надявам се, че ще ви бъде полезно от професионална гледна точка. От гледна точка на установяването на високо ниво на доверие между нашите страни, това със сигурност е от полза“, каза Путин, според Anadolu.

Той също така изрази надежда, че събитието ще засили сътрудничеството между народите.

„Видяхте как действа руската армия, основавайки се на опита от използването на въоръжените си сили в съвременни въоръжени конфликти“, каза той. „И моля, предайте моите най-добри пожелания на вашето военно и политическо ръководство.“

На свой ред министърът на отбраната Андрей Белоусов докладва на Путин, че задачите на учението се изпълняват от руско-беларуски контингенти, както и от коалиционни войски от чужди държави.