Руски войски установиха контрол в още една украинска област

Завзетите села в Днепропетровск са още една карта за преговори

За първи път руските сили превземат села в област Днепропетровск, което е малка, но символична победа, даваща на Кремъл още една карта за преговори, пише The New York Times.

Руските войски са превзели две села в региона на Днепропетровск, първите населени места, които са превзели в южната централна част на Украйна за 3½ години война, според картата на бойното поле, поддържана от DeepState, украинска група, свързана с военните.

Селата, разположени близо до пресечната точка на съседните области Днепропетровск, Донецк и Запорожие, не са от военно значение, но тяхното завземане е знак за натиска, който руските войски се опитват да упражнят върху украинските сили по този участък от фронтовата линия. А тяхното завземане означава още един удар по морала на украинските войски, които и без това се борят с числено превъзходство и превъзходство на дроновете.

Двете селища са малки. Запорожске има около 100 жители, а Новогеоргиевка – още по-малко.

Въпреки че военните анализатори твърдят, че Русия не възнамерява да окупира цялата област Днепропетровск, контролът над територията там може да се окаже полезен, ако мирните преговори между Русия и Украйна напреднат.

Президентът Тръмп и неговият екип са натискали двете страни да постигнат мирно споразумение. Тръмп наскоро се срещна с президента Владимир Путин на Русия и президента Володимир Зеленски на Украйна, за да сложи край на войната, започнала с пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г.

Тръмп също така обсъди идеята за „размяна на територии“ като част от споразумението. Няма публично обсъдени подробности, но това би могло да означава, например, че Русия ще задържи голяма част от територията, която е завзела от Украйна, като в замяна ще предаде малките територии, които контролира в регионите Суми и Харков, на Украйна, която все още ги контролира, но е заплашена от Русия. Сега завзетите села в Днепропетровск са още една карта за преговори – въпреки че е възможно украинските войски да си възвърнат тези или други територии по постоянно променящата се фронтова линия, където печалбите често се измерват в метри, а не в километри.

Русия вече контролира почти 20% от територията на Украйна в източната и южната част на страната, включително целия Кримски полуостров, почти цялата област Луганск и почти три четвърти от три други области – Донецк, Запорожие и Херсон. Руските войски за първи път преминаха в област Днепропетровск през юни.

Във вторник руското министерство на отбраната обяви, че е превзело тези две села. Гражданските власти на Украйна заявиха, че боевете продължават.

„Да, руснаците са навлязли и се опитват да се утвърдят“, заяви Виктор Трехубов, говорител на областната администрация на Днипро, пред RBC-Украйна. „Нашите се борят да задържат позициите си.“

Във вторник вечерта Генералният щаб на Украйна, централното военно командване на страната, заяви, че неговите сили са спрели настъплението на руснаците в Запорижске и че в Новогеоргиевка продължават активни боеве.

Анализатори от DeepState посочиха в Telegram, че тези атаки са част от по-голяма руска кампания, „провеждана от пехотата с подкрепата на дронове и друга огнева подкрепа“. DeepState добави, че руските сили са навлязли, „сега се укрепват и натрупват пехота за по-нататъшни настъпления“.