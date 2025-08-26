Захарова: Дипломатите от страните от ЕС в Русия ще бъдат „оседлани и спънати“

В отговор на забраната за свободно движение на руски дипломати в ЕС, дипломатите от страните от ЕС в Русия ще бъдат „оседлани и спънати“, заяви пред ТАСС говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

По-рано чешкият външен министър Ян Липавски заяви, че новият 19-ти пакет от санкции на ЕС срещу Русия може да включва забрана за свободно движение на руски дипломати в рамките на Шенгенската зона.

„Това означава, по точния израз на Висоцки, техните дипломати ще бъдат „оседлани и спънати“ в отговор“, посочи Захарова.

Идеята за ограничаване на движението на руски дипломати в Европейския съюз е била изказвана многократно преди, обикновено от властите на източноевропейските страни и балтийските страни. Досега тази мярка не е била включена в списъците със санкции. Захарова по-рано заяви, че Москва ще предприеме ответни мерки, ако Европейският съюз ограничи движението на руски дипломати.