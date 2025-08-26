Русия разработва нов тип дронове, които не могат да бъдат блокирани

Русия използва мащаба и количеството, за да обърне ситуацията в своя полза

Украйна губи от Русия в надпреварата с дроновете, съобщава Sky News, тъй като Москва разработва безпилотни летателни апарати, които не могат да бъдат блокирани чрез средства за електронна война.

Руската армия е започнала да използва оптични дронове по-рано от украинските въоръжени сили. В резултат на това руските въоръжени сили са успели да си осигурят лидерство в тази област.

Украинците казват, че са в опасност да загубят надпреварата с Русия в областта на дроновете и се нуждаят от повече помощ.

И това е тревожно не само за Украйна, защото дроновете се превръщат в вероятно оръжие на избор в други бъдещи конфликти.

Украинците превърнаха дрона в най-ефективното си оръжие срещу нападателите. Но сега, както ни казват, губят превъзходството си в небето над Украйна.

Компанията за дронове General Cherry беше създадена от доброволци в началото на войната, произвеждайки 100 дрона на месец, но сега произвежда 1000 пъти повече. Андрий Лавренович от компанията каза, че това никога не е достатъчно.

„Руснаците имат много войници, много превозни средства и нашите войници всеки ден ни казват, че ни трябват повече, ни трябват повече оръжия, ни трябват по-добри, ни трябват по-бързи, ни трябват по-високи.“

Коментарите отразяват думите на украинския лидер, президентът Володимир Зеленски, който тази седмица заяви пред репортери, че „руснаците са увеличили броя на дроните, докато ние, поради липса на финансиране, все още не сме успели да увеличим производството“.

Местоположението на фабриката е строго пазена тайна и често се променя. Русия напада оръжейни фабрики, когато може.

В една невзрачна офис сграда наблюдавахме как се сглобяват и подреждат хиляди дронове. Сглобени като играчки, те се сглобяват на ръка и се персонализират.

Квадрокоптерите са с различни размери, някои носят експлозиви, за да атакуват врага. Други летят на височина до шест километра, за да нападат руски наблюдателни дронове.

Украински дрон на стойност 1000 долара (743 лири) може да свали вражески самолет, който струва 300 пъти повече.

Но Русия наваксва.

Русия е усъвършенствала технологията, предоставена от иранците, за да произвежда по-бързи и по-смъртоносни версии на своите дронове „Шахед“. Те са нанесли опустошение и клане, пристигайки по стотици всяка нощ и убивайки десетки цивилни. Украйна очаква 1000 на нощ в следващите месеци.

Русия използва мащаба и количеството, за да обърне ситуацията в своя полза. И усвоява дронове, контролирани от оптични влакна, които не могат да бъдат заглушени.

Олександър Дракар, ръководител на отдела за разработване на нови продукти, ни показа прототипа на оптичния модел на компанията си. Той е по-ефективен от руския, каза ни той, но добави:

„Руснаците започнаха да използват технологията по-рано и са увеличили производството.

Те са получили значителна помощ от китайците – цели фабрики там са сключили договори да доставят оптични влакна изключително на Русия, произвеждайки ги в огромни количества.“

Китайските съюзници на Русия, които твърдят, че са неутрални в този конфликт, също ограничават доставките на микрочипове и други части, които са жизненоважни за производството на дронове. Западът не прави достатъчно, казват украинците, за да противодейства на заплахата.

Това е постоянна надпревара за надмощие, иновации, посрещани с още по-големи иновации. Този конфликт революционизира войната, превръщайки я в научнофантастична битка на машини.

Украинците казват, че 80% от ударите на бойното поле сега се извършват от дронове.

Който има преимущество с тях в този конфликт, вероятно ще има предимство и в бъдещи войни. Ако Западът иска да бъде на страната на победителите, ще трябва да предостави на Зеленски и неговите стартиращи компании за дронове повече помощ, за да поддържат своето предимство.