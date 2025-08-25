Експлозия на танкер близо до Анадир в Чукотка

Недалеч от Анадир в Чукотка, малък танкер "Онемен" експлодира с пари на запалима течност - без последващо горене. Двама души са ранени. Това съобщи Telegram каналът на морското пристанище Анадир.

Както е посочено в доклада, „на 25 август на малкия танкер „Онемен“ на АД „Анадирморпорт“, на 110 км от Анадир, е имало избухване на запалими течни пари без последващо горене“. Член на екипажа и капитанът са ранени. Те са транспортирани с хеликоптер до Чукотската районна болница в град Анадир.

Уточнява се, че херметичността на плавателния съд не е била нарушена и не е имало разлив на гориво. В момента танкерът се тегли до пристанището Анадир, добавиха от пресслужбата.

Източното междурегионално следствено управление по транспорта на Следствения комитет на Руската федерация съобщи, че по факта на инцидента е образувано наказателно дело по чл. 216, чл. 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация (нарушение на правилата за безопасност при извършване на друга работа, довело до причиняване на сериозна вреда на здравето).

Прокуратурата на транспорта в Далечния Изток също съобщи за началото на разследването.