Руските бойци контролират ситуацията край Доброполе в ДНР

Подразделения на руските въоръжени сили навлизат в покрайнините на Константиновка в ДНР, съобщи ръководителят на републиката Денис Пушилин.

„Виждаме освобождаването на селища в посока Константиновка. Виждаме, че нашите групи вече навлизат и достатъчно разпръскват противника в покрайнините на самата Константиновка. Но освобождението на селището Клебан-Бик също беше важно за нас“, каза Пушилин в ефира на телевизионния канал „Россия 24“. „Руски бойци контролират ситуацията край Доброполе в ДНР, въпреки факта, че киевският режим изпраща там допълнителни резерви.”