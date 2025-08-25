Заместник-губернатор на руска област е задържан за присвояване на средства за укрепване на границата

Задържането на Базаров беше потвърдено от губернатора на Курск

Заместник-губернатор на руска област, граничеща с Украйна, е задържан в рамките на наказателно дело за присвояване на 1 милиард рубли (12,4 милиона долара), предназначени за отбранителни укрепления, съобщи държавната информационна агенция ТАСС.

Офисът на заместник-губернатора на Курск Владимир Базаров, който преди това е работил като заместник-губернатор в съседната област Белгород, е бил претърсен, съобщи ТАСС.

Задържането на Базаров беше потвърдено от губернатора на Курск Александър Хинштейн, който заяви, че случаят е свързан с работата му в област Белгород, пише Reuters.

Откакто украинските войски преминаха границата и навлязоха в Курска област миналата година в най-голямата военна инвазия в Русия от Втората световна война насам, редица руски официални лица са разследвани за корупция.