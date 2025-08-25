Русия обмисля да актуализира ядрената си програма на фона на „колосални заплахи“ от Запада

Най-висшият представител на Русия в областта на ядрената енергетика заяви тази седмица, че Москва е изправена пред „колосални заплахи“ и трябва да актуализира ядрените си възможности, пише Fox News.

Без директно да посочва откъде идва основната ядрена заплаха за Русия , генералният директор на Държавната корпорация за атомна енергия „Росатом“ Алексей Лихачов заяви, че „сегашната геополитическа ситуация е време на колосални заплахи за съществуването на нашата страна“.

„Следователно ядреният щит, който е и меч, е гаранция за нашия суверенитет“, добави той, според руска агенция. „Днес разбираме, че ядреният щит трябва само да се усъвършенства през следващите години.“

Коментарите дойдоха по-малко от седмица след като руският президент Владимир Путин и президентът Доналд Тръмп се срещнаха лице в лице, което отбеляза първата среща на американски лидер с шефа на Кремъл, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

Въпреки че Тръмп и Путин изглеждаха позитивно настроени след разговорите, изглеждаше, че на срещата не е постигнато нищо конкретно, а надеждата за прекратяване на огъня между Русия и Украйна сякаш намаляваше с напредването на седмицата.

Не е ясно защо Лихачов е публикувал коментари относно ядрената програма на Русия точно сега и той не е уточнил какви актуализации би искал да направи в програмата на Москва „Щит“.

Тръмп направи подобни коментари по-рано тази година, когато през май обяви плановете си за разработване на противоракетна отбранителна система „Златен купол“ – вдъхновена от израелската отбранителна система „Железен купол“ – която се очаква да струва най-малко 175 милиарда долара.

Въпреки че експертите по сигурността бият тревога, когато става въпрос за ескалиращото ядрено развитие на Китай , Русия и САЩ заедно продължават да притежават 90% от световния ядрен арсенал.

Москва продължава да държи близо 4400 ядрени бойни глави, над 1500 от които са „стратегически разположени“, докато САЩ притежават над 3700 бойни глави в своите запаси, от които 1400 са разположени, според Асоциацията за контрол на въоръженията.

Въпреки че ядреното разоръжаване беше постоянната международна цел след края на Студената война, траекторията на тази политика остава съмнителна, тъй като отношенията между Вашингтон и Москва отново станаха несигурни на фона на войната на Путин в Украйна и разрастващите се отношения с китайския президент Си Дзинпин.

Договорът „Нов СТАРТ“ остава единственото двустранно споразумение за контрол на ядрените оръжия между САЩ и Русия и въпреки че беше удължен през 2021 г., срокът му изтича през февруари 2026 г.

Бъдещето на договора – подписан за първи път през 2010 г. – също остава неясно, тъй като Москва спря участието си в споразумението през 2023 г.

Путин заяви, че това спиране означава, че той ще продължи да спазва ограниченията на запасите по договора, но няма да позволи продължаване на американските инспекции.

Fox News Digital не успя веднага да се свърже с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за коментар, тъй като все повече държави се стремят да разширят ядрените си възможности само шест месеца преди изтичането на договора START.