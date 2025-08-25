Жена е задържана в Крим за внасяне на икона с експлозиви в сградата на ФСБ

Служители на ФСБ задържаха жителка на Волгоградска област, която е внесла в сградата на УФСБ (Управление на ФСБ) за Крим и Севастопол мощно взривно устройство, скрито в икона. Това съобщиха от Центъра за обществени връзки (ЦОВ) на ФСБ на Русия, предават руски медии.

„В Република Крим беше предотвратен терористичен акт, планиран от Службата за сигурност на Украйна срещу служители на ФСБ на Русия. Задържана е 54-годишна руска гражданка, жителка на Волгоградска област, която — с цел да си върне парите, откраднати чрез телефонна измама — е била измамно въвлечена в терористична дейност от украинските спецслужби чрез използване на месинджъра Telegram“, съобщиха от ЦОВ.

По указание на украински куратор тя е пристигнала в Крим, където е взела от куриер православна икона, в която е било монтирано самоделно взривно устройство, и я е занесла на контролно-пропускателния пункт на сградата на УФСБ за Република Крим и Севастопол. При проверка в иконата е открито и обезвредено фугасно взривно устройство с мощност, еквивалентна на 1 кг тротил.

Бомбата е съдържала пластичен експлозив чуждестранно производство и механизъм, задействащ се при получаване на кодов сигнал. Както отбелязаха от ФСБ, „взривяването на пакета би довело не само до гибелта на служителите, но и на самата извършителка на терористичния акт, която е трябвало лично да изпрати кода за задействане на взрива, по нареждане на куратора“.

Установено е, че през май 2025 г. представител на СБУ се е обадил на жената, представил се като следовател от ФСБ и ѝ казал, че украински гражданин, включен в списъка на терористите, е взел кредит на нейно име по пълномощно, издадено от самата нея, и е превел средствата за нуждите на ВСУ. За да избегне отговорност, тя е заложила жилището си и е изтеглила няколко кредита на обща стойност над 3 милиона рубли, които е превела на измамниците по предоставените от тях банкови данни.

Следственият отдел на УФСБ за Република Крим и Севастопол е образувал наказателно дело по признаци на престъпления, предвидени в чл. 30, ал. 3 и чл. 205, ал. 1 (опит за извършване на терористичен акт), както и чл. 222.1, ал. 1 (незаконен оборот на взривни вещества или устройства) от Наказателния кодекс на Руската федерация.

Предупреждение от ФСБ

От ФСБ на Русия подчертаха, че служителите на специалните служби, органите на реда, държавните и общинските институции и банките никога не се обаждат по телефона или през интернет месинджъри, за да искат или предлагат преводи на пари към така наречени „сигурни сметки“, нито пък искат предаването им чрез куриери или други лица. С цел да се избегнат провокации от страна на измамници, ФСБ призовава гражданите към бдителност и да се въздържат от използване на месинджъри като Telegram и WhatsApp за комуникация с непознати контакти.