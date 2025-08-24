Западните страни се опитват да блокират преговорите за Украйна, заяви Лавров

Москва обвини западните страни за невъзможността да се състои среща между президента Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от руски медии, разкритикува западните държави за възпрепятстване на преговорите между Украйна и Русия.

„Те (западните страни, - бел. ред.) просто търсят извинение преговорите да не се проведат. И искат това да се случи не по тяхна вина, не по вина на Зеленски... който също „упорства“ и поставя някакви условия, изисквайки незабавна среща с Путин, независимо от всичко“, каза Лавров.

Руският външен министър заяви, че западните страни се опитват да „провалят процеса, който беше иницииран от Путин и Доналд Тръмп, и който даде много добри резултати“. Според него Москва се надява, че „тези опити ще бъдат осуетени“.

Според Лавров, Русия „не изисква Украйна да признае руския език за държавен“. "Първата стъпка е премахването на всички закони, които грубо нарушават Устава на ООН. Закони, които забраняваха руския език и каноничната Украинска православна църква", подчерта министърът.

Президентът на САЩ се срещна в понеделник с Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом. Тогава Трмъп заяви, че подготвя двустранна среща между Зеленски и Путин.

Преди два дни Лавров каза, че среща между руския президент Владимир Путин и Владимир Зеленски не е планирана. По думите му, руският лидер ще бъде готов за нея, когато се появи дневният ред.

„Срещата не е планирана“, каза Лавров в ефира на телевизионния канал NBC News. „Путин е готов да се срещне със Зеленски, ако дневният ред за срещата на върха бъде подготвен. Този дневен ред изобщо не е готов“, посочи той.