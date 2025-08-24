Над 1800 чужденци поискали да се преместят в Русия заради "традиционните руски ценности", няма българи сред тях

Най много са от Германия, а близо 10% - американци

Над 1800 чужденци са подали заявления за разрешение за временно пребиваване в Русия съгласно указа на руския президент за оказване на хуманитарна подкрепа на хора, които споделят "традиционни руски духовни и морални ценности". Това съобщи официалният представител на руското Министерство на вътрешните работи Ирина Волк , цитирана от ТАСС.

През август 2024 г. руският президент подписа указ „За оказване на хуманитарна подкрепа на лица, които споделят традиционни руски духовни и морални ценности“. С него се създават допълнителни механизми за преселване на жители на чужди държави в Русия.

„Интересът на граждани от тази категория към възможността за преместване в страната ни непрекъснато нараства. От влизането в сила на указа над 1,8 хиляди чужденци са подали заявления за разрешение за временно пребиваване и са взети 1,3 хиляди съответни решения“, каза Волк.

Според нея сред мигрантите има предприемачи, селскостопански работници и деятели в образованието и културата, които могат да бъдат от полза за страната ни. „Чужденците, подали заявления за разрешение, са основно граждани на Германия (369 души), Латвия (185), САЩ (163), Франция (136), Италия (133), Естония (87), Великобритания (87), Южна Корея (78), Канада (78) и Литва (64),“ добави представителят на агенцията.

Най-голям брой заявления за разрешения за временно пребиваване са подадени в Москва (594), Санкт Петербург (300), Московска област (186) и Краснодарски край (176).

Съгласно указа, заявление за разрешение за временно пребиваване може да бъде подадено както в Русия, така и в чужбина - до дипломатическо представителство или консулско учреждение на Руската федерация в страната на пребиваване на гражданина, припомня ТАСС. На гражданите е предоставено правото да кандидатстват за разрешение за временно пребиваване, без да се взема предвид квотата, одобрена от руското правителство. Освен това, те не е необходимо да предоставят документи, потвърждаващи владеенето на руски език, познанията им по руската история и основите на законодателството на страната ни.