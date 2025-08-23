Майката на Евгений Пригожин две години след похода му към Москва: Той не искаше да свали Путин, уважаваше го, защото ми спаси живота

Преди две години, на 23 август 2023 г., частен самолет се разби край Москва, убивайки трима членове на екипажа и седем пътници, включително основателя на частната военна компания „Вагнер Груп“ Евгений Пригожин. Два месеца по-рано Пригожин поведе кратък бунт срещу руската армия, който завладя света и завърши с неуспешен поход към самата Москва. Преди годишнината от смъртта на Пригожин – която според съобщенията американското разузнаване е оценило като умишлено убийство – петербургският информационен вестник „Фонтанка“ интервюира майката на покойния лидер на наемниците, Виолета Пригожина. Наскоро тя организира галерийна изложба в чест на сина си.

Разговорът на журналистката от „Фонтанка“ Ксения Клочкова с майката на Пригожин обхваща ключови периоди от живота на сина ѝ, включително скромните условия на живот на семейството през детството му, десетилетието затвор на Евгений през 80-те години на миналия век и предприемаческите му начинания след падането на комунизма. Интервюто е особено забележително с коментарите на Виолета Пригожина относно въоръжения бунт на сина ѝ през юни 2023 г.

Ето най-важните откъси от това, което Пригожина имаше да каже за сина си:

Походът към Москва

Защото всичко, за което говореше, всичко, което излиза сега... Вземете например Курск - спомнете си колко често казваше, че там трябва да има укрепления. Всичко това наистина го тревожеше. Когато се видяхме преди похода към Москва - който, разбира се, не беше бунт - му казах: „Женя, хората ще те подкрепят само онлайн. Никой няма да застане с теб. Руският народ вече не е такъв. Никой няма да излезе на улицата.“

Той отговори: „Не, те ще ме подкрепят.“ Е, това му казваха околните, тези, които бяха изчислявали предполагаемите числа за проценти на подкрепа и други подобни. Той нямаше никого с истинска мъдрост на своя страна. Но нещата се случиха така, както казах. Въпреки че в Ростов го посрещнаха с отворени обятия. Но той не можеше да продължи, защото не можеше да се накара да стреля по млади кадети. Мисля, че всичко беше спонтанно. Но планът беше да се говори, защото колкото и да казваше, никой не го слушаше. Дори сега войници идват при мен и казват колко отчаяно е положението им.

Свалени самолети и уважение към Путин

Всичко това беше инцидент - провокация, която нямаше нищо общо с него. В крайна сметка той просто се върна назад и отмени похода. Определено не е планирал да свали Путин - това е абсолютно ясно. Просто искаше да се свърже с военното ръководство.

И аз, и Женя нямаме нищо друго освен уважение към г-н Путин. Той буквално ме спаси. Ако не беше той, днес нямаше да съм жива. Бях в наистина лошо състояние и се нуждаех от операция, а лекарите ни казаха, че няма какво да направят. Вече бях с единия крак в гроба. Тогава Женя се обади на Путин и неговият отговор беше: „Майката е свещена.“ Изпратиха хеликоптер и ме откараха по спешност в Хамбург.

Обясни ли някога бунта след това?

Не, стана трудно да се говори с него. Каза само, че не може да стреля по млади мъже. Мисля, че имаше много неща, които просто не искаше да каже. Когато го видях за последен път на 15 август, изглеждаше сякаш се чувства обречен. А на 23-ти го нямаше.

Защо частният самолет на Пригожин се разби на 23 август 2023 г.?

Никой не знае. Синът на Евгений, Павел, е питал много пъти за разследването. Казват му: То продължава. Купихме имота на мястото на катастрофата в Тверска област и сега поставяме паметник там.

За слуховете, че Пригожин е инсценирал собствената си смърт

Щяхме да се радваме, ако това беше истина. Но за съжаление... Взеха ДНК от сина ми. Паша... Когато всичко се случи, не исках да живея. Но разбрах, че ако Бог ми позволява да продължа да живея, тогава може би трябва.

Какъв беше смисълът на похода?

Наистина не искам да се занимавам с политика – това не е моята тема. Но мисля, че той имаше най-добри намерения. Реши, че ще отиде директно при президента Путин и ще му обясни какво всъщност се случва на фронта. Искам да кажа, ние все още събираме провизии за войските. Това е истината, която се опитваше да донесе.