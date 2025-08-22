Руските ВВС получават нови Су-35: Производството се ускорява

На 21 август беше потвърдено, че руските Въздушно-космически сили са получили нова партида изтребители Су-35С, в момент, когато доставките до нови клиенти извън Русия са все по-широко спекулирани, пише Military Watch Magazine.

Коментирайки доставката на последната партида Су-35, изпълнителният директор на Ростех Олег Евтушенко съобщи:

„Авиационните заводи на Ростех поддържат висок темп на производство на самолети по държавната отбранителна поръчка. Тази година няколко партиди изтребители Су-35С вече са доставени на войските и този процес не спира, нови самолети вече се произвеждат за последващи доставки. Су-35С е един от най-ефективните бойни самолети в света. Той е въоръжен с управляеми ракети въздух-въздух и въздух-повърхност с голям обсег. Разполага и със система за електронно противодействие и отбрана, както и с друга усъвършенствана авионика, което прави изтребителя истинска заплаха за врага“, добави той.

Разглеждайки възможностите на Су-35, държавната Обединена самолетостроителна корпорация (ОАК) подчерта, че изтребителите са способни да изпълняват широк спектър от роли, включително ескорт и защита на наземни цели, като подчерта, че руските пилоти са изразили доверие в самолета. Доставката на последната партида следва завършването на предишна партида през последната седмица на юни и партида преди това през март , както и доставката на първата партида на алжирските военновъздушни сили по-рано през март. Въпреки че през 2024 г. беше потвърдено, че само четири партиди Су-35 са били доставени на руските Въздушно-космически сили, като производството е останало на приблизително 14 самолета годишно, генералният директор на Обединената самолетостроителна корпорация Вадим Бадеха потвърди през май, че се работи за разширяване на производството на самолета.

Наред с Алжир, редица източници съобщиха, че иранските военновъздушни сили планират да въведат в експлоатация първите си Су-35 преди края на 2025 г., като дългогодишни слухове за поръчка от Иран бяха потвърдени през януари. Флотът на Иран от близо 300 остарели изтребителя, предимно конструкции от времето на войната във Виетнам, прави навлизането на пазара потенциално изключително доходоносно поради големия брой нови изтребители, които флотът му може да поеме. Възможността за по-нататъшни продажби, по-специално на Северна Корея, за да се покрият разходите за въоръжения на стойност десетки милиарди долари, които страната е доставила на Русия, също е широко спекулирана, въпреки че редица източници посочват, че ВВС на Корейската народна армия вероятно ще дадат приоритет на закупуването на по-модерния изтребител Су-57. Очаква се привлекателността на Су-35 за чуждестранните клиенти и способността му да остане жизнеспособен срещу по-нови поколения изтребители, разположени от противниците на Русия в западния свят, да се увеличат чрез интегрирането на нови въоръжения и подсистеми. Интегрирането на активен електронно сканиращ радар, базиран на разработения за новия изтребител Су-57М1, е широко спекулирано.

Сред най-значимите развития, откакто Су-35 влезе в експлоатация през 2014 г., е потвърденото интегриране на ракетата „въздух-въздух“ Р-77М в края на юли, което послужи за намаляване на предишната много голяма разлика в възможностите за насочване извън зрителния обсег между самолета и неговите най-добре представящи се американски и китайски конкуренти. Интегрирането на редица нови типове боеприпаси, разработени за изтребителя от пето поколение Су-57, като например управляемата бомба „Дрел“ и крилатата ракета Х-59МК2.

Су-35 играят водеща роля във въздушните операции в руско-украинската война от февруари 2022 г. насам и са регистрирали множество победи срещу украински изтребители МиГ-29 и Су-27, без да са понесли потвърдени загуби във въздушен бой. Представители на украинските военновъздушни сили многократно са се оплаквали , че нито един изтребител във флота на страната не е способен да се изправи срещу Су-35, тъй като изтребителите от четвърто поколение F-16 и Mirage 2000, доставени от членовете на НАТО, не са достатъчно сложни по отношение на своите възможности. Радарът на Су-35 обаче е далеч от най-съвременния, което налага редица ограничения върху неговите характеристики, като възможностите му за работа извън зрителния обхват се оказват далеч от тези на прехващача МиГ-31БМ, който формира елита на руския флот.