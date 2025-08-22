Русия изгражда мащабна станция за радиоелектронно разузнаване в близост до НАТО

Русия изгражда мащабна станция за радиоелектронно разузнаване (SIGINT) в Калининград, разположена близо до източния фланг на НАТО, според доклади на TSN и Точный, публикувани на 21 август.

Съоръжението се изгражда близо до Черняховск, на по-малко от 100 километра от границите на Полша и Литва. Сателитните изображения показват десетки антени, разположени в кръгови шарки, образувайки един от най-големите комплекси за прихващане от този вид в Европа.

Анализаторите казват, че местоположението дава на Москва значителен разузнавателен обхват, позволявайки прихващането на военни и граждански комуникации дълбоко в територията на НАТО, включително Полша, Литва и Германия.

„От това място Русия ще може да наблюдава тактически предавания, радарни мрежи и дори елементи на гражданската инфраструктура в целия алианс“, съобщи Точный.

Военни експерти предупреждават, че освен събирането на разузнавателна информация, системата може също така да подобри капацитета на Русия да се намесва в командните и комуникационни линии на НАТО в случай на криза.

Калининград, който вече е силно милитаризиран с ракетни системи и радарни станции, сега получава допълнителна роля като централен център за руско електронно наблюдение в Европа. Наблюдателите казват, че това развитие допълнително подчертава подготовката на Москва за дългосрочна конфронтация с НАТО.

По-рано беше съобщено, че полски учени са проследили разрушителна намеса на GNSS (Глобална навигационна спътникова система) над Балтийско море до руски съоръжения за електронна война, разположени близо до Калининград, включително крайбрежни антенни комплекси, за които се подозира, че влияят на граждански и военни навигационни системи.