Киевският режим продължава да тероризира цивилни на фона на усилията на Русия и Съединените щати за разрешаване на украинската криза. Това се посочва в коментар на официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова относно украинската криза.

„На фона на усилията, предприети от Русия и Съединените щати за намиране на начини за разрешаване на украинската криза, Киев продължава да тероризира мирни руски жители и да обстрелва цивилни обекти в нашата страна. През последната седмица 156 руски граждани бяха ранени от удари на вражески безпилотни летателни апарати, 15 от които загинаха, включително едно дете, а 141 бяха ранени, включително 14 непълнолетни“, отбеляза дипломатът.