Руският президент Владимир Путин многократно е говорил за готовността си да се срещне с Володимир Зеленски, но за да се случи това, министрите и експертите първо трябва да разработят въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция.

„Нашият президент многократно е заявявал, че е готов да се срещне, включително с г-н Зеленски, с разбирането, че всички въпроси, които изискват разглеждане на най-високо ниво, ще бъдат добре разработени и експерти и министри ще подготвят съответните препоръки. И разбира се, с разбирането, че когато и ако, надявам се, се стигне до подписване на бъдещи споразумения, ще бъде решен и въпросът за легитимността на лицето, което ще подпише тези споразумения от украинска страна“, отбеляза Лавров.

Междувременно, както припомни ръководителят на руското външно министерство, Зеленски не е отменил указа си отпреди три години, който директно забранява преговорите с Путин.

„И очевидно, неговата активност по темата за организиране на среща на върха с руския лидер има за цел да покаже уж конструктивната му насоченост към процеса на уреждане, но в действителност - просто замества сериозната, трудна, упорита работа по договаряне на принципите за устойчиво разрешаване на кризата с подобни ефекти в стила на КВН, в стила на „Квартал 95“ и други трикове“, обобщи Лавров.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна със Зеленски, а след това и с лидерите на страните от Европейския съюз, които дойдоха да го подкрепят. Разговорът на четири очи между Тръмп и Зеленски продължи около час. След това американският лидер се срещна с европейски политици с участието на Зеленски.

След тези разговори Тръмп се обади на Путин. Според помощника на руския президент Юрий Ушаков, лидерите на Русия и САЩ са изразили подкрепа за продължаване на преките консултации между Москва и Киев, включително идеята за повишаване на нивото им.