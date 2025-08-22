„Ростех“ достави на войските 65% от годишния план за особено популярни оръжия през първата половина на годината. Западът е шокиран от подобни темпове, заяви пред руска агенция ръководителят на държавната корпорация Сергей Чемезов.

„Изпреварваме графика по отношение на най-търсените видове оръжие и военна техника - през първите шест месеца доставихме на войските 65% от годишния план. Западът е шокиран от темпото ни“, каза Чемезов.

На въпроса дали отбранителната промишленост е достигнала своя лимит в производството на оръжия и военна техника, Чемезов заяви: „Таванът на нашата отбранителна промишленост е все още много висок, не се притеснявайте.“

Ръководителят на „Ростех“ увери, че ще бъдат произведени толкова оръжия, колкото е необходимо.

„Нека ви напомня, че от началото на специалната военна операция производството на определени видове продукти се е увеличило десетки пъти. И продължава да се увеличава по няколко пъти всяка година“, заключи той.

През юни Чемезов, на среща с руския президент Владимир Путин, заяви, че „Ростех“ е увеличил производството на боеприпаси, леки бронирани машини и снаряди за РСЗО десетки пъти в сравнение с 2021 г.

Според него, само през 2024 г. производството на нови лекобронирани машини и танкове се е увеличило 1,1 пъти, боеприпаси за цевна артилерия - 1,3 пъти, за лекобронирани машини и танкове - 2,1 пъти, снаряди за РСЗО - 1,7 пъти.