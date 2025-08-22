Лавров: Среща между Путин и Зеленски не е планирана

Срещата между руския президент Владимир Путин и Владимир Зеленски не е планирана. Руският лидер ще бъде готов за нея, когато се появи дневният ред. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в ефира на телевизионния канал NBC News.

„Срещата не е планирана“, каза министърът. „Путин е готов да се срещне със Зеленски, ако дневният ред за срещата на върха бъде подготвен. Този дневен ред изобщо не е готов“, каза министърът.

По думите на Лавров Москва се е съгласила да прояви гъвкавост по редица точки, предложени от американския лидер Доналд Тръмп след срещата на върха в Аляска.

„Президентът Тръмп предложи няколко точки след Анкъридж, които споделяме, и по някои от тях се съгласихме да проявим известна гъвкавост“, каза ръководителят на дипломатическото ведомство.