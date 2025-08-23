Путин остана изненадан в ядрената база в Саров - запозна се с първата жена помощник-капитан на ядрен ледоразбивач

Руският президент Владимир Путин беше изненадан от титлата „втори помощник-капитан“ на момиче, което му зададе въпрос на среща с млади служители от ядрената индустрия.

Нина Вдовина, която работи в Атомфлот, попита държавния глава защо Северният морски път е важен за него.

„Гледам те, какво правиш? Втори помощник-капитан. Лудост е. Мислех, че момичето учи в училище, но е втори помощник-капитан“, отговори Путин, пожелавайки на момичето успех.

Представяйки я на държавния глава, ръководителят на Росатом Алексей Лихачов спомена скорошната „световна новина на деня“: за първи път в историята жена става капитан на ядрен ледоразбивач. „Нина Вдовина, вторият помощник-капитан на капитана, е точно на две крачки от този висок ранг“, отбеляза Лихачов.

В очевиден отговор на намека на Доналд Тръмп, че администрацията му може да позволи на Украйна да „отвърне на удара“, като атакува самата Русия, Владимир Путин направи изненадващо посещение в петък в Саров. Градът, разположен в Нижегородска област на Русия, отдавна се свързва с изследвания в областта на ядрените оръжия. Ескалиращата реторика на президентите на САЩ и Русия идва само седмица след срещата на двамата лидери в Аляска и изглежда, че се споразумяха за общите контури на мирното споразумение в Украйна.

Саров - някога известен като Арзамас-16 и все още недостъпен за повечето външни хора - е мястото, където съветски учени са проектирали първата атомна бомба на СССР. Путин, който за последно посети града през септември 2023 г., беше посрещнат на пистата от висши военни лидери, включително Валери Герасимов, началник на Генералния щаб на Русия. Според държавните медии маршрутът на Путин в Саров е включвал разговори с ядрени експерти, изложба за обучение на работна сила и среща с губернатора на региона Глеб Никитин.

След среща на върха в Белия дом на 18 август, президентът Тръмп посочи, че Москва се е съгласила на две директни срещи между Путин и украинския президент Володимир Зеленски. В следващите дни обаче Кремъл поясни, че условията му за тези срещи – които включват капитулацията на Киев пред руските искания – остават непроменени.

В четвъртък, 21 август, Тръмп публикува снимка, на която се извисява над Путин и размахва пръст, заедно с подобно изображение на Ричард Никсън, който прави същото със съветския лидер Никита Хрушчов. Минути по-късно той предположи, че САЩ може да позволят на Украйна да „отвърне на удара“, за да предотврати победа на Русия.