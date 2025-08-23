Кои са трите условия, които Путин поставя, за мир в Украйна?

Още по темата: Лавров: Среща между Путин и Зеленски не е планирана 22.08.2025 15:04

Руският президент Владимир Путин поиска три условия за постигане на мир с Украйна - той иска тя да се откаже от целия източен Донбас, да се откаже от амбициите си за НАТО, да остане неутрална и да държи западните сили далеч от разкъсваната от война страна, според доклад.

Руският лидер е очертал какво е необходимо, за да се сложи край на повече от тригодишната война по време на срещата си на върха с президента Тръмп в Аляска миналата седмица, съобщиха пред Ройтерс трима източници, запознати с мисленето на висшето ръководство на Кремъл.

Руски източници настояха пред Ройтерс, че Путин е намалил териториалните си искания от юни 2024 г., които включват четири области, които Москва смята за част от страната им: Донецка и Луганска, които обхващат Донбас в Източна Украйна, и Херсонска и Запорожка на юг.

Сега Русия иска Украйна да отстъпи частите от Донбас, които все още контролира, и в замяна да спре бойните действия в другите две области, съобщиха руски източници.

В момента Русия контролира около 88% от Донбас и 73% от Запорожие и Херсон, сочат оценки на САЩ и данни от отворени източници.

Москва е готова да даде на Украйна и малка част от контролираните от Русия области Харков, Суми и Днепропетровск, като част от евентуално споразумение, според източниците.

Путин все още се придържа към искането си Украйна да спре кандидатурата си за присъединяване към НАТО и към правно обвързващото обещание от алианса, че няма да се движи повече на изток.

Той също така остава твърд по отношение на ограниченията на украинската армия и никакви бойни действия на място от западни държави няма да бъдат използвани като мироопазващи сили, съобщиха източниците.

„Путин е готов за мир – за компромис“, каза един от източниците. „Това е посланието, което беше предадено на Тръмп.“

Зеленски заяви, че страната му няма да предаде международно признати украински земи на Русия, като същевременно твърди, че регионът Донбас действа като крепост, спираща Русия да нахлуе по-дълбоко в Украйна.

„Ако говорим просто за оттегляне от изток, не можем да направим това“, каза той в четвъртък. „Става въпрос за оцеляването на страната ни, включващ най-силните отбранителни линии.“

Междувременно той твърди, че амбициите на страната за НАТО, които са залегнали в нейната конституция, не трябва да се определят от Русия.

Изглежда, че засега Путин и Зеленски няма да общуват лице в лице с руския външен министър Сергей Лавров, който е заявил пред NBC News, че не е планирана среща между двамата съперници.

„Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато дневният ред е готов за среща на върха, а този дневен ред изобщо не е готов“, каза той пред модератора на „Meet the Press“ Кристен Уелкър.

Лавров обвини Украйна, че забавя всяко възможно мирно споразумение.

„Президентът Путин ясно каза, че е готов да се срещне, при условие че тази среща наистина ще има дневен ред, президентски дневен ред“, добави той.

Тръмп пък отново заплаши в петък с „мащабни“ санкции и тарифи, ако Путин и Зеленски не успеят да организират среща, за да обсъдят мирните преговори.

„Ще видя чия е вината. Ако има причини за това, бих разбрал това“, каза Тръмп. „Знам точно какво правя. Ще видим дали ще проведат среща – това ще бъде интересно да се види.“

Зеленски заяви, че е готов за среща с противника си и обвини Путин, че проваля преговорите.