Путин вижда светлина в края на тунела: Отношенията САЩ-Русия могат да бъдат поправени

Руският президент Владимир Путин заяви, че има „светлина в края на тунела“ в отношенията между Русия и САЩ и че двете страни обсъждат съвместни проекти в Арктика и Аляска.

Путин каза, че е сигурен, че лидерските качества на американския президент Доналд Тръмп ще помогнат за възстановяването на отношенията след неотдавнашния им спад.

„С идването на президента Тръмп мисля, че най-накрая се появи светлина в края на тунела. И сега имахме много добра, значима и откровена среща в Аляска“, каза руският лидер, имайки предвид срещата на върха от миналата седмица.

„Следващите стъпки сега зависят от лидерството на Съединените щати, но съм уверен, че лидерските качества на настоящия президент, президента Тръмп, са добра гаранция, че отношенията ще бъдат възстановени“, добави той.

Коментарите на Путин сигнализираха оптимизма на Русия, че може да поправи отношенията си със САЩ и да сключи бизнес сделки, въпреки липсата на ясен напредък към прекратяване на конфликта в Украйна по време на срещата на върха с Тръмп на 15 август.

Путин не даде подробности за възможно сътрудничество между САЩ и Русия в Арктика, но заяви, че в региона има „огромни, огромни“ запаси от полезни изкопаеми и отбеляза, че руската компания за втечнен природен газ „Новатек“ вече оперира там.

„Между другото, обсъждаме с американските партньори възможността за съвместна работа в тази област. И не само в нашата арктическа зона, но и в Аляска. В същото време технологиите, с които разполагаме, днес никой друг освен нас не притежава. И това представлява интерес за нашите партньори, включително и тези от САЩ“, каза руският президент.

И Русия, и САЩ заявиха, че виждат огромни икономически възможности, ако успеят да нормализират отношенията си, след като те достигнаха най-ниското си ниво след края на Студената война заради войната в Украйна.