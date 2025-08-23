Украинските специални служби активно работят в Telegram и WhatsApp, за да въвлекат руснаци в саботажи и терористични атаки. Това съобщиха на ТАСС от Центъра за връзки с обществеността (ЦВВ) на руската ФСБ.

„Украинските специални служби активно работят в интернет пространството, социалните мрежи и месинджърите Telegram и WhatsApp с цел въвличане на руски граждани в саботаж и терористична дейност“, отбеляза Центърът за връзки с обществеността.

ФСБ съобщи, че възползвайки се от лековерността на гражданите, вербовчиците принуждават жертвите си да извършват тежки и особено тежки престъпления, за които се предвиждат дълги присъди.