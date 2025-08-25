Най-големият корабен ядрен арсенал в света под арктическите води: Защо Путин смята, че подводниците клас „Борей“ осигуряват ключово предимство

Руският президент Владимир Путин заяви, че флотът от ядрени подводници клас „Борей“ с балистични ракети на руския флот е в състояние да осигури значително предимство пред западния свят в случай на ядрена война, подчертавайки уникалните възможности на корабите, пише военното издание Military Watch.

"Нашите стратегически ядрени подводници се гмуркат под арктическия лед, изчезвайки от радарите. Това е нашето военно предимство“, заяви президентът на среща с работници от ядрения сектор в Саров, източно от Москва.

Той подчерта, че арктическите изследвания също са „изключително важни“, тъй като корабните пътища стават все по-достъпни поради топенето на леда, отбелязвайки:

„Това е нашето конкурентно предимство, защото много страни са заинтересовани да използват маршрутите.“

Ядрените подводници на руския флот са разположени в рамките на Арктическия и Тихоокеанския флот, като по-голямата част са разположени в първия. Широкият спектър на техните операции им позволява да нанасят удари по цели в Европа и Северна Америка с относително кратко време за предупреждение.

Екстремната концентрация на руския подводен флот в Арктика доведе до това корабите клас „Борей“ да са особено добре оптимизирани за операции в региона. Русия разполага корабите с повече ядрени бойни глави на борда, отколкото всеки друг клас военен кораб в света. Десет подводници клас „Борей“ са заложени за руския флот, за да заменят флота му от кораби от съветската епоха, като осмата, „Княз Пожарски “, е пусната на вода през 2024 г., а останалите две в момента са в процес на изграждане.

Възможността за увеличаване на размера на флота от първоначално планираните осем кораба беше повдигната публично за първи път през 2021 г., като впоследствие беше потвърдено, че е взето решение за увеличаване на флота до 14 кораба.

„Княз Пожарски“ беше въведена в експлоатация през последната седмица на юли и е петият от подобрените кораби клас „Борей-А“. Като най-големият действащ подводен клас в света, масивните 24 000-тонни кораби носят по 16 междуконтинентални балистични ракети (МБР) РСМ-56, всяка от които може да изстреля до десет ядрени бойни глави срещу отделни цели, използвайки множество независими корпуси за спускане в атмосферата.