Системите за противовъздушна отбрана на Западната група войски свалиха снаряд от реактивна система за залпов огън (РСЗО) HIMARS и 36 безпилотни летателни апарата от самолетен тип за един ден, съобщи ръководителят на пресцентъра на групировката Леонид Шаров.

„Екипи на противовъздушната отбрана и системите за електронна борба свалиха във въздуха 36 вражески безпилотни летателни апарата от типа „самолет“. Унищожена е американска ракета за залпов огън HIMARS“, каза той.

Шаров добави, че са открити и унищожени също 37 контролни пункта за безпилотни летателни апарати, британска гаубица FH70 и 11 минохвъргачки. Един украински военнослужещ се е предал в зоната на операциите на групировката.