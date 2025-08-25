Русия разполага стелт изтребители на първа линия близо до Китай

Русия изглежда е разположила стелт изтребители Су-57 с предна линия в Далечния Изток на страната, близо до своя квазисъюзник Китай, пише Newsweek, позовавайки се на публикации в социалните мрежи.

Русия поддържа това, което президентът Владимир Путин описа като партньорство „без ограничения“ с Китай от началото на войната в Украйна, по време на която двете страни задълбочиха военните си връзки, за да се противопоставят на водени от САЩ съюзи в Европа и Тихия океан.

Като част от бързото си военно натрупване, Китай стана втората страна след САЩ, която разработи два типа стелт изтребители – J-20 и J-35A. Междувременно Su-57 остава единственият изтребител, който може да се измъкне от радара и е влязъл в служба в руската армия.

Телеграм канал, свързан с руските въздушно-космически сили, Fighterbomber, сподели на 21 август две снимки, на които се вижда Su-57, летящ редом с друг самолет от същия тип, като твърди, че това са първите стелт изтребители, влезли в служба в руски боен полк.

Макар каналът да не посочи бойния полк, към който са разпределени изтребителите, Гай Плопски, анализатор по въпросите на отбраната, специалист по руски военни въпроси, заяви, че и двата самолета вероятно са част от 23-ти гвардейски изтребителен авиационен полк (IAP) в Дзйомги.

Джомги е руска въздушна база, разположена североизточно от Комсомолск на Амур, град в Далечния Изток на Хабаровски край, на 186 мили от границата между Русия и Китай и на 413 мили от Хокайдо, най-северния основен остров на Япония, съюзник на САЩ в областта на сигурността.

Снимките бяха споделени след твърдение на генерал-лейтенант Александър Максимцев, първи заместник-главнокомандващ на руските въздушно-космически сили, че самолетите Су-57 са оборудвани с хиперзвукови оръжия, съобщи държавната информационна агенция ТАСС.

Хиперзвуковите оръжия са проектирани да се движат с повече от пет пъти скоростта на звука и да маневрират по време на полет, което ги прави трудни за прихващане. И Китай, и Русия са разположили такива оръжия, докато американските въоръжени сили работят за да намалят разликата с противниците си.

Американските въоръжени сили разположиха стелт изтребители F-35 в Япония, която е отделена от Далечния Изток на Русия с море. Междувременно Япония и Южна Корея експлоатират същия тип самолети.

Генерал-лейтенант Александър Максимцев, първи заместник-главнокомандващ на Руските въздушно-космически сили, заяви в интервю:

„В съответствие с държавния отбранителен план, Военно-космическите сили ежегодно получават модернизирани и усъвършенствани оръжейни системи. Темпото на доставките на самолети от пето поколение Су-57 се увеличава, заедно с модерни авиационни ударни системи и хиперзвукови оръжия.“