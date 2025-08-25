Москва привиква шефове на петролни компании заради рекордните цени и появилия се недостиг на горива

Още по темата: Украински дронове атакуваха рафинерия в Ростовска област (ВИДЕО) 21.08.2025 15:57

Висши мениджъри на руски петролни компании са били извикани на правителствено заседание в Москва за втори път през последните две седмици поради нарастващите цени и появилия се недостиг на бензин, който засегна някои региони на федерацията - от Крим до Курилските острови.

Срещата е свикана от вицепремиера Александър Новак, съобщи Интерфакс, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията. Според тях, Новак е помолил ръководителите на петролната индустрия да присъстват лично.

"Борсовите цени на бензина в Русия чупят рекорди през август, въпреки настоящата забрана за износ, на фона на ремонти, извършвани в петролните рафинерии", се посочва в публикацията.

Подобна среща имаше само преди 10 дни - на 14 август, малко след като цените на бензина на едро достигнаха рекордни стойности. Оттогава ситуацията не се е променила в положителна посока. Бензините А-92 и А-95 поскъпнаха до абсолютни максимуми на борсата - съответно 72,6 хиляди рубли за тон и 82,2 хиляди рубли за тон, а още три петролни рафинерии пострадаха от украински удари с дронове.

Волгоградската рафинерия спря работа на 15 август, Сизранската - на 18 август, а Новошахтинската рафинерия се запали на 21 август.

ТАСС отбелязва, че в навечерието на извънредната среща при правителството, тази сутрин цените на горивата са отбелязали известен спад, като сензинът А-92 е поевтинял с 1,9%, до 69 844 хиляди рубли за тон, падайки прага от под 70 хиляди рубли за първи път от 14 август, а цената на А-95 в европейската част на Руската федерация в намаляла с 1,28%, до 78 639 хиляди рубли за тон.

Най-малко четири региона се сблъскаха с недостиг на бензин пред последните дни: горивото се продаваше с купони в Крим и Забайкалието, опашки се появиха на бензиностанциите в Приморие, а на Курилските острови продажбите на бензин бяха напълно спрени в понеделник със заповед на губернатора Константин Истомин.

След срещата на 14 август Новак подкрепи предложението на Министерството на енергетиката за удължаване на забраната за износ на бензин до септември, включително за производителите, и до октомври за търговците.

Според източници на Интерфакс, сега вицепремиерът възнамерява да обсъди с петролните компании възможността за използване на съществуващите резерви от бензин, за да се осигурят достатъчни доставки. Освен това се обмисля увеличение на норматива за продажби на борсата от 15% на 17% и въвеждане на ограничения върху някои борсови сделки, при които петролните компании продават бензин помежду си.