Русия задържа жена, вербувана от украински шпиони, която искала да взриви военна база с експлозиви, скрити в икона

Жена е арестувана след опит за атака срещу руска база с религиозна икона, пълна с експлозиви. Тя е била вербувана от украинските шпиони, съобщават руски държавни медии.

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) е заловила 54-годишната жена в централата си в Севастопол в окупирания Крим. Съобщава се, че тя е получила иконата от куриер и я е занесла в сградата на ФСБ.

Тя е била снабдена с домашно приготвено устройство, носещо „чуждестранно произведени“ пластични експлозиви със сила, еквивалентна на 1 кг тротил (тринитротолуен), и механизъм, който се задейства от кодов сигнал.

Жената, жителка на Волгоградска област на Русия, е работила за украинските специални служби, съобщи държавната информационна агенция ТАСС. Тя е била вербувана чрез Telegram с надеждата да си върне пари, откраднати от нея чрез телефонна измама, съобщи агенцията.

ФСБ заяви, че ако се бяха взривили, експлозивите биха могли да убият служители и евентуално самата жена. От ФСБ заявиха, че са образували наказателно дело.

Твърди се, че през май членове на СБУ, службата за вътрешна сигурност на Украйна, са се представили за руски служители, за да убедят жената да вземе заеми за над 3 милиона рубли и да им ги предаде. Украйна не е коментирала твърденията.

След пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. руските власти твърдят, че Киев е извършил редица тайни операции в Русия, включително саботаж и опити за убийство.

През април миналата година руските власти прихванаха пратка с експлозиви, скрити в православни християнски икони на границата с Псков, за които твърдят, че са дошли от Украйна през Европа.

Армен Саргсян, проруски паравоенен лидер, беше убит от бомба, скрита в диван във фоайето на луксозен жилищен блок в Москва през февруари. Началникът на руските войски за ядрена, биологична и химическа защита, генерал-лейтенант Игор Кирилов, беше убит от взривно устройство, скрито в електрически скутер през декември.

След повече от три години война и на фона на продължаващия международен стремеж за намиране на път към мир, президентът Зеленски заяви в неделя, че директната среща с президента Путин остава „най-ефективният път напред“, въпреки нежеланието на Москва.

В понеделник президентът Тръмп заяви, че Путин не желае да се срещне със Зеленски, защото „не го харесва“. Говорейки от Овалния кабинет, президентът на САЩ също потвърди, че е разговарял с Путин след срещата им в Аляска по-рано този месец. „Всеки разговор, който водя с него, е добър разговор“, каза той. „И тогава, за съжаление, бомба е хвърлена по Киев или някъде другаде и аз много се ядосвам от това.“

През уикенда Русия и Украйна проведоха мащабна размяна на затворници. Всяка страна освободи 146 пленници, включително бившия кмет на украинския град Херсон, Володимир Миколаенко, който изглеждаше видимо отслабнал след задържането си. Размяната, една от най-големите размени от началото на войната, последва месеци преговори.

Руските сили твърдят, че са достигнали покрайнините на Константиновка, стратегически железопътен и пътен възел в Донецк, след като са ударили града с управляеми бомби ФАБ-250.