Киевският режим и неговите европейски спонсори са поели курс на анулиране на споразуменията, постигнати на срещата на върха Русия-САЩ в Анкъридж, и впоследствие на тяхното преразглеждане. Това се казва в изявление на руското външно министерство след среща между заместник-ръководителя на руската дипломатическа мисия Михаил Галузин и турския посланик в Москва Танджу Билгич, съобщават руски медии.

„Ситуацията около Украйна беше обсъдена подробно, като се взе предвид срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска на 15 август. Турският посланик беше информиран за руските оценки за тези преговори. Подчертана беше неконструктивната линия на киевския режим и неговите европейски спонсори, които поеха курс към обезсилване на постигнатите на срещата в Анкъридж споразумения и последващото им преразглеждане“, съобщиха от министерството.

Както отбелязва Министерството на външните работи, страните потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на ползотворното сътрудничество между Москва и Анкара.

Срещата между Путин и Тръмп се проведе на 15 август във военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска.