Руският флот няма планове да експлоатира самолетоносач в близко бъдеще, тъй като сега изглежда, че „Адмирал Кузнецов“ ще бъде изпратен на скрап, вместо да се върне в морето. Вместо това Кремъл може да се фокусира върху това как да се бори с американските самолетоносачи с много по-малки бойни кораби, които могат да бъдат разгърнати като „морски терминатори“ за преследване на самолетоносачите, пише The National Interest.

Точно както самолетоносачът се оказа смъртоносен за единствения страшен линкор, руски официален представител твърди, че фрегатите от проект 22350, клас „Адмирал Горшков“, могат да бъдат платформата, която ще изпрати ядрените суперсамолетоносачи на американския флот на дъното на морето.

„Фрегатите от проект 22350 са носители на високоточни ракетни оръжия – не само ракети „Калибр“ крилати, но и ракети „Циркон“ хиперзвукови. Фрегатата е морски терминатор, универсален войник, който може да преследва вражески атомни подводници от безопасно разстояние“, заяви Александър Степанов от Института по право и национална сигурност към Руската президентска академия за национална икономика и публична администрация пред руската държавна информационна агенция ТАСС в петък.

Определени като фрегати, военните кораби от проект 22350 имат водоизместимост 5400 тона при пълно натоварване и могат да достигнат скорост от 29,5 възела. Военните кораби имат екипаж от 210 моряци, но имат автономност от само 30 дни, което е недостатък, подчертан миналата година, когато танкер е ескортирал фрегатата „Адмирал Головко“ по време на нейното околосветско пътешествие.

Въпреки това, малките военни кораби биха били полезни в капацитет за противодействие на достъпа/отказ на достъп (A2/AD), като ТАСС допълнително обясни, че фрегатите са проектирани да бъдат „модулна платформа за изстрелване“, оборудвана за откриване и унищожаване на „приоритетни цели в крайбрежната зона и елементи на ударна група от самолетоносачи“.

Най-новият „морски терминатор“, фрегата "Адмирал Амелко", беше пуснат по-рано този месец в корабостроителницата „Северная“ в Санкт Петербург и беше оборудван с платформа за противоподводна война „Ответ“. Кръстен на съветския адмирал Николай Амелко, той се представя като „способен да унищожава вражески атомни подводници, ако бъдат засечени извън обхвата на бордовите им системи“. Той използва балистична ракета 91RE2, която може да изстреля „торпедо MPT-1UM с калибър 324 мм на разстояние до 40 км“.

Тази най-нова фрегата е и една от първите, в които броят на клетките 3S14 VLS е удвоен, което по същество превръща фрегатите в плаващи ракетни камиони. Друго въоръжение включва двойка системи за близкобойни оръжия (CIWS) Palash, всяка с 6-цевни 30-милиметрови ротационни оръдия Gryazev-Shipunov GSh-6-30; и 2 x 4 330-милиметрови торпедни апарати за противоторпедни/противоподводни торпеда Paket-NK. Фрегатата може да превозва и хеликоптер Ka-27, който може да изпълнява допълнителни противоподводни операции.

„Виждаме, че тези системи се въвеждат в бойна служба, за да гарантират сигурността на нашите води. В координация с военноморските сили на нашите ключови съюзници, те ще осигуряват постоянни морски патрули и ще защитават морското корабоплаване, включително търговските и икономическите маршрути, които колективният Запад се опитва да блокира“, добави Степанов.

„Адмирал Амелко” е петият от 10 планирани фрегати от проект 22350, единствените океански военни кораби, произведени в Русия след разпадането на Съветския съюз, и в крайна сметка ще служи в Тихия океан, като се планира да влезе в експлоатация през следващата година. Три други са в процес на строителство, а последните две са поръчани.

Питър Сучиу има над 3200 публикувани статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката.