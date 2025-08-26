Кирил Дмитриев: Диалогът между Путин и Тръмп ще промени света

Диалогът между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп може да промени глобалната ситуация и да укрепи глобалната сигурност. Това мнение изрази на 10-ата среща Кирил Дмитриев, специален представител на президента на Руската федерация за международно икономическо сътрудничество и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

Според него комуникацията между двамата лидери има потенциал да гарантира не само сигурност, но и просперитет на глобално ниво.

На 18 август, след среща с Путин на 15 август в Аляска, Тръмп проведе разговори с Володимир Зеленски, както и с ръководителите на Финландия и Франция Александър Щуб и Еманюел Макрон, британския премиер Киер Стармер, германския канцлер Фридрих Мерц и италианския премиер Джорджия Мелони. Освен това в дискусиите участваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

По време на тези преговори Тръмп се обади на Путин. Американският лидер заяви, че в разговора са обсъдени, наред с други неща, възможните перспективи за среща между руския президент и Зеленски, както и идеята за провеждане на тристранни преговори. Както уточни помощникът на руския президент Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон са заявили подкрепата си за директни консултации между Русия и Украйна и са обсъдили възможността за провеждането им на по-високо ниво.