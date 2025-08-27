Многоцелевият изтребител Су-35С на руските Въздушно-космически сили успешно изпълни бойно дежурство в интерес на войсковата група „Южная“ в зоната за специални операции. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Екипажът на многоцелевия свръхманевреен изтребител Су-35С с управляван вектор на тягата на руските Въздушно-космически сили изпълняваше бойно дежурство в интерес на групировката войски „Южная“ в района на специалната военна операция. Целта на бойното дежурство във въздуха беше да осигури прикритие в определената зона на операциите на бомбардировачи и щурмови самолети, както и на хеликоптери на армейската авиация по време на въздушни удари по военни обекти и техника на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в изявлението.

Военното ведомство отбеляза, че пилотите на оперативно-тактическата авиация извършват бойни полети по всяко време, при всякакви метеорологични условия, с различни видове авиационно оръжие.