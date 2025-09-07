Захарова: Атаката срещу руското посолство в Швеция показва, че страната е загубила контрол над вътрешната и външната си сигурност

Още по темата: За пореден път атакуваха руското посолство в Швеция с дрон и боя 07.09.2025 13:45

Атаката срещу руското посолство в Швеция показва, че страната е загубила контрол над вътрешната и външната си сигурност. Това заяви пред „Известия“ официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„В крайна сметка подобни провокации представляват заплаха не само за дипломатическата мисия, но и за жителите на града. Очевидно, след като Швеция се присъедини към НАТО, тя загуби контрол над вътрешната и външната сигурност“, коментира тя последната атака срещу руското посолство в Швеция.

Дипломатката добави, че Москва многократно е повдигала въпроса за осигуряване на сигурността пред Стокхолм, но в отговор е получила уверения, че шведските власти ще направят всичко възможно.

По-рано руското посолство в Швеция съобщи, че е било атакувано отново с дрон, от който на територията на посолството е била пусната найлонова торбичка с боя. Предишната атака с дрон срещу посолството се е състояла на 25 май. След това, на 17 юни, 5 юли и 21 август, руската търговска мисия в Стокхолм е била атакувана по този начин, съобщи дипломатическата мисия.