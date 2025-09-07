Песков за натоварения график на Путин: Понякога спи по-малко от четири часа на ден

Руският президент Владимир Путин поддържа спортен начин на живот и винаги остава на върха на концентрацията, дори когато успява да спи само по няколко часа на ден. Това заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков в интервю за ТАСС на Източния икономически форум (ИЗФ).

От 31 август Путин е на път, като първо посети Китай, след това Владивосток за участие в Източния икономически форум, а вечерта в петък, 5 септември, той беше в Самарска област.

На въпроса как президентът успява да поддържа такъв график и дали спортът му помага в това, Песков отбеляза: „Разбира се, той не успява да спортува по време на такива пътувания.“

„Честно казано, понякога ми е трудно да разбера откъде черпи толкова сили. Той винаги е на върха на концентрацията. И спи по няколко часа на ден, без преувеличение. И това не мога да разбера“, отбеляза прессекретарят. Според него понякога държавният глава има „дори по-малко“ от четири часа на ден за сън.

„Но, разбира се, когато е в Русия, той се опитва постоянно да спортува, всеки ден“, подчерта Песков.