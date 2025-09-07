Песков: Уреждането на ситуацията в Украйна изисква труден диалог

Уреждането на ситуацията в Украйна изисква труден диалог между различните страни, заяви пред ТАСС прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в интервю на Източния икономически форум.

Той отбеляза, че всички събеседници на Владимир Путин по света подкрепят диалога му с американския лидер Доналд Тръмп и мирните усилия в Украйна.

„Тук има абсолютно пълна подкрепа, но, разбира се, предстоящият разговор е все още доста труден“, каза Песков. „Като цяло диалогът между Руската федерация и Съединените щати на най-високо ниво е приветстван от всички събеседници на Путин. Всички подкрепят усилията, които се полагат за намиране на мирно уреждане.

Песков говори на 10-ият Източен икономически форум, който се проведе във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема на ВЕИ беше „Далечният Изток: Сътрудничество за мир и просперитет“. Организатор на ВЕИ е фондация „Росконгрес“. ТАСС е генерален информационен партньор на форума.

Той говори и за филмовите предпочитания на Путин, като по думите му президентът на Русия предпочита исторически филми и сериали, предимно документални филми, и понякога ги гледа на път.

„Доколкото знам, да, той обича исторически филми, най-вече документални филми“, отговори Песков на въпроса дали Путин гледа нови филми. Според него президентът „понякога използва времето по време на полети, пътувания“, за да гледа филми и сериали.

Прессекретарят на руския президент отбеляза, че речта е основа за руски филми, тъй като „сега има много интересни руски документални филми, интересни и професионално направени“.

Според Песков, Путин сам избира какво да гледа:„Той също получава [информация], има приятели и семейство. Колегите на работа го съветват нещо.“

Песков обаче подчерта, че президентът гледа неща „рядко“. Той също така не чете това, което е заснето за него или е написано в книги.

„Както самият той е казвал многократно, той нито чете книги, нито гледа филми за себе си“, каза Песков. Според него Путин „просто не иска да губи време за това“.

На 3 септември, на пресконференция в Пекин, руският президент заяви, че за първи път чува за филма „Магьосникът от Кремъл“, където го играе британският актьор Джуд Лоу. Премиерата на филма се състоя в края на август на филмовия фестивал във Венеция.