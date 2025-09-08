Русия представи нова система за дронове, която може да се управлява чрез терминали на Starlink

Руски разработчици на отбранително оборудване представиха нова система за дронове, която може да се управлява чрез терминали на Starlink или мобилни мрежи, въпреки че услугата официално не е налична в Русия.

Според мониторинговата общност VD: Rozvidka Voroha, дронът RD-8 е бил показан на скорошно изложение за отбрана от руската компания Valkyrie Design Bureau.

Платформата е проектирана да функционира не само като разузнавателен дрон, но и като „кораб-майка“, способен да носи и изстрелва по-малки FPV дронове.

RD-8 има размах на крилете от 3,8 метра и се задвижва от хибридна система с два електрически двигателя и малък резервоар за бензин. Максималното му тегло при излитане е до 35 килограма, с продължителност на полета до 4,5 часа и обхват от 150 километра.

Дронът може да носи две FPV устройства, всяко от които е оборудвано с трикилограмова бойна глава. Разузнавателните варианти са оборудвани с дневни и нощни камери, включително термовизионна система със сензор 640×512 пиксела.

Компанията рекламира и по-големи платформи като RD-12, с размах на крилете от пет метра и време на полет до 20 часа в разузнавателна конфигурация. RD-12 е проектиран да работи на височина до пет километра и има максимален обхват от 800 километра. Полезният товар е посочен на 20 килограма.

Терминалите на Starlink са забранени в Русия, но VD: Розвидка Вороха и мониторингът с отворен код сочат към активен черен пазар, който ги доставя на военни потребители.

Терминалите често се купуват в чужбина – предимно в Европа – и се доставят през трети страни като Обединените арабски емирства. Продажбите се рекламират в Telegram, като цените започват от около 1000 долара за оборудване и активиране.

Продавачите предоставят инструкции за избягване на деактивиране, включително регистриране на терминали с украински или европейски данни. Съобщава се, че чат групите включват видеоклипове на руски войници, които вече използват Starlink на терен.

По-рано украинските отбранителни сили свалиха руски дрон Shahed-136, оборудван с терминал Starlink. Снимките показват сателитната антена с видими серийни номера, което предполага потенциални начини за проследяване на каналите за доставки. Анализаторите отбелязаха, че Starlink може да превърне Shahed в разузнавателна и ударна платформа с контрол на далечни разстояния и предаване на данни в реално време.