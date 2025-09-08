Санкциите, наложени от западните страни срещу Русия през последните четири години, не са оказали влияние върху страната. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в коментар за Telegram канала „Юнашев на живо“.

„Като цяло може да се каже едно нещо: този безпрецедентен брой санкции, които бяха въведени срещу страната ни през последните, може да се каже, четири години, не са оказали никакъв ефект“, каза говорителят на Кремъл.

По думите му все повече страни разбират позицията на Русия по отношение на Украйна и коренните причини за специалната военна операция.

„Имаше разбиране за коренните причини за СВО в света преди. И, разбира се, всички усилия на президента да разкаже и обясни това на своите събеседници дават плодове. Наистина, има все повече хора, които ни разбират“, каза Песков.

Песков съобщи, че руският президент Владимир Путин ще произнесе обръщение към Федералното събрание преди края на 2025 г.

„Разбира се, обръщението ще се състои тази година. Трябва да се състои и ще се състои“, отговори говорителят на Кремъл на въпроса дали графикът на президента за края на годината ще включва обръщение към парламента.

Според прессекретаря, преди края на годината ще има и други традиционни големи събития с президента, включително директна линия.

Предишното обръщение беше произнесено през февруари 2024 г. То беше 29-то в съвременната история на Русия и 19-то за Путин като държавен глава.

Списъкът с инструкции след миналогодишното обръщение съдържаше 30 точки и общо около 165 инструкции. Последните закони за прилагане на обръщението бяха приети през лятото на 2025 г. Общо над 70 законодателни инициативи, свързани с обръщението от 2024 г., преминаха през парламента. В края на юли председателят на Държавната дума Вячеслав Володин заяви, че законодателната подкрепа за прилагане на обръщението е изпълнена на 100%. Същевременно изпълнението на самото обръщение от 2024 г. ще продължи, тъй като там бяха поставени редица задачи за периода до 2030 г., по-специално - намаляване на нивото на бедност под 7%, устойчив растеж на раждаемостта, влизане на Русия в четирите най-големи икономики в света и т.н.

Според Конституцията на Руската федерация, президентът се обръща към Федералното събрание с годишни послания за състоянието на страната, за основните насоки на вътрешната и външната политика на държавата. В подобни речи държавният глава традиционно излага своята оценка на ситуацията, очертава задачите за бъдещето.