Лавров: Русия отбеляза отслабване на имунитета срещу нацисткия вирус в редица западни страни

Русия отбеляза отслабване на имунитета срещу нацисткия вирус в редица западни страни. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в приветствието си към участниците в Международния антифашистки форум. Текстът беше прочетен от официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова.

Лавров обърна внимание на факта, че „именно народите на Съветския съюз, с цената на милиони жертви“, колосално натоварване на сили и ресурси, изиграха „решаваща роля в унищожаването на нацизма“.

„Нюрнбергският трибунал недвусмислено и остро осъди нацистките престъпници, техните съучастници и колаборационисти“, отбеляза Лавров. „За съжаление, принудени сме да констатираме, че днес в редица западни страни имунитетът срещу нацисткия вирус е отслабнал. Изглежда, че са забравили колко трудно ни беше да постигнем мир и до какво може да доведе убеждението в собствената ни изключителност, шовинизъм, русофобия и антисемитизъм.“

Лавров подчерта, че свещен дълг на Русия е не само да продължи да защитава историческата истина, но и да предприема практически стъпки за потискане на неонацистките тенденции и настроения във всякаква форма или проявление. „В тази връзка е удовлетворяващо, че огромното мнозинство от членовете на световната общност са солидарни с нас. Резултатите от гласуването по годишния руски проект на резолюция на Общото събрание на ООН за борба с прославянето на нацизма са красноречиво доказателство за това“, заяви той.