След като Доналд Тръмп обяви, че подготвя нови санкции срещу Русия, Кремъл реагира предизвикателно. Дмитрий Песков, говорителят на Путин, заяви, че западните санкции, наложени през последните четири години, „не са дали ефект“ и няма да спрат Русия, пише румънското издание на Newsweek.

Малко след като Доналд Тръмп предупреди, че Съединените щати са готови да преминат към „втора фаза“ на санкциите срещу Руската федерация, Кремъл се подигра с въздействието на наказателните мерки, въпреки че реалността „на обикновените хора“ в Русия противоречи на официалната позиция на кремълската пропаганда.

„Този безпрецедентен брой санкции, които бяха наложени срещу страната ни през последните четири години, не дадоха никакъв ефект“, заяви Дмитрий Песков, цитиран от руска агенция.

Руският служител заяви, че никакви санкции не могат да принудят Русия „да промени последователната си позиция, която Путин е повтарял толкова многократно“, според Би Би Си.

Междувременно президентът Тръмп потвърди, че нов кръг от преговори с европейските лидери ще се проведе в понеделник или вторник, с цел прекратяване на войната в Украйна.

Лидерът на Белия дом заяви, че скоро ще разговаря и с Владимир Путин.

Реакцията на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски приветства намерението на САЩ да засилят санкциите, но призова европейските страни да спрат да купуват енергия от Русия.

Изявленията идват след наймощната въздушна атака, предприета от Москва срещу Украйна от началото на войната.

В събота вечер Русия изстреля над 800 дрона камикадзе и 13 ракети към Киев и други градове, уцелвайки за първи път сградата на украинското правителство. Най-малко четирима души загубиха живота си при атаката.