След публикации за предполагаемите връзките на президента Доналд Тръмп с Джефри Епстийн, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини представители на Демократическата партия в опит да организират нова кампания за очерняне, подобна на предполагаемата намеса на Русия в президентските избори в САЩ през 2016 г. (Russiagate).

„Демократите не се интересуват от Епстийн. Те дори не се интересуват от жертвите му. Ето защо мълчат от години. Единственото, което ги интересува, е да измислят поредния фалшив скандал от типа на Russiagate, за да очернят президента Тръмп. Никой не вярва на тези глупости“, пише Ванс в X.

По-рано конгресмени от Демократическата партия публикуваха писмо с рисунка, за която се твърди, че е подписана от Тръмп преди повече от 20 години и е адресирана до Епстийн. Wall Street Journal за първи път съобщи за писмото със скица на гола жена през юли. Президентът на САЩ многократно е подчертавал, че няма нищо общо с писмото, и през същия месец заведе дело за клевета срещу вестника и неговия собственик Рупърт Мърдок. На 9 септември членове на Демократическата партия в Камарата на представителите публикуваха стара снимка на финансиста, държащ банков чек, на който се твърди, че е написано името на Тръмп.

През 2016 г. американските разузнавателни агенции обвиниха Русия в опит за намеса в президентските избори в САЩ, твърдейки, че Москва подкрепя Тръмп. „Досието Стийл“ се появи в медиите с необосновани обвинения в тайно споразумение между Тръмп и Русия.

Според доклад на директора на националното разузнаване на САЩ Тулси Габард, публикуван на 18 юли 2025 г., американските разузнавателни агенции са смятали преди изборите, че Русия няма нито намерението, нито възможността да повлияе на резултата от вота. След победата на Тръмп през ноември 2016 г., администрацията на президента Барак Обама, според Габард, е разпоредила изготвянето на нов доклад, който противоречи на предишните оценки. Ключовото заключение за ненамесата на Русия е премахнато и класифицирано.

Разследването на предполагаемата намеса е ръководено от специалния прокурор Робърт Мълър. На 18 април 2019 г. Министерството на правосъдието публикува неговия доклад, в който не са открити доказателства за сговор между Тръмп и Русия. Тръмп и Москва многократно са отричали твърденията за неправомерни контакти или опити за повлияване на изборите.