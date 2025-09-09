Следващият супертанк на Америка: Армейската индустрия се готви за производството на Abrams M1E3

Американската армия е започнала да оформя индустриалната база, която в крайна сметка ще произвежда бъдещия ѝ танк Abrams M1E3, платформа, предназначена да комбинира тежка бронирана защита с усъвършенствана цифрова интеграция и дългосрочна оцеляване във войни с висока интензивност, съобщи Defence Blog на 2 септември.

Според изданието, армията е отправила широкообхватно искане за информация до американските отбранителни контрагенти, очертавайки какво ще е необходимо, за да се подпомогне серийното производство на M1E3.

Документът призовава компаниите да демонстрират доказан капацитет в производството на верижни машини, както и специализирани съоръжения, вариращи от лаборатории за изпитване на силови агрегати и цехове за производство на броня до линии за боядисване, складове и логистични центрове.

За разлика от по-ранните усилия за модернизация, M1E3 се предвижда като фундаментално нова стъпка напред, отбелязва Defence Blog.

Армията е изброила изисквания, обхващащи производството на електронни системи, хардуер за управление на бойни действия, технологии за прогнозна поддръжка, усъвършенствани мерници за управление на огъня, стабилизационни системи и лазерни приложения.

Накратко, армията иска танк, напълно способен да работи като част от интегрирана, цифрова мрежа за командване и контрол, пише Defence Blog.

Потенциалните изпълнители трябва да покажат, че могат да управляват промени в конфигурацията, да проследяват превозните средства по сериен номер и да спазват строгите стандарти на Пентагона.

От тях се изисква също така да демонстрират способност за работа с класифицирани материали и експлоатация на съоръжения, одобрени за програми за специален достъп.

Очаква се много от технологиите, представени за първи път в демонстратора Abrams X, да намерят своето място в производствения модел M1E3.

Армията описа целта като постигане на баланс между огнева мощ, мобилност и защита, като същевременно намалява разходите за поддръжка и гарантира, че танкът може да процъфтява в оспорвана среда срещу почти равни противници.

