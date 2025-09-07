Вицепрезидентът Джей Ди Ванс защити използването на американските военни за „убиване на членове на картели“, които внасят наркотици в Съединените щати в събота, отхвърляйки критиките, според които скорошният въздушен удар срещу лодка, за която се твърди, че е трафикирала наркотици, е военно престъпление.

„Убиването на членове на картели, които тровят нашите съграждани, е най-висшето и най-добро нещо, за което може да използваме нашите военни“, написа Ванс в X в събота сутринта.

След това той влезе в препирня с Брайън Красенщайн, анти-Тръмп инфлуенсър и подкастър в социалните медии, който каза, че „убиването на граждани на друга нация, които са цивилни, без никакъв надлежен процес, се нарича военно престъпление“.

„Не ме интересува как го наричате“, отговори Ванс.

Взаимодействието между вицепрезидента и критика идва дни след като администрацията на Тръмп нареди въздушен удар срещу предполагаем кораб за наркотици, напускащ Венецуела, който според президента Доналд Тръмп е бил насочен към венецуелската група Tren de Aragua, убивайки 11 заподозрени трафиканти.

„Моля, нека това послужи като предупреждение за всеки, който дори мисли да внася наркотици в Съединените американски щати. ВНИМАНИЕ!“ Президентът написа в Truth Social.

Двама висши служители на администрацията, държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет, подчертаха, че ударът, извършен в южната част на Карибите, няма да бъде еднократен.

„Имаме активи във въздуха, активи във водата, активи на кораби, защото това е смъртоносно сериозна мисия за нас и няма да спре само с този удар“, каза Хегсет по Fox News в сряда. „Всеки друг, който търгува в тези води и за когото знаем, че е определен за наркотерорист, ще се изправи пред същата съдба.“

По време на предизборната кампания миналата есен тогавашният кандидат Ванс силно се застъпваше за използването на американските военни за борба срещу наркокартелите. „Мисля, че имаме стотици хиляди много добри морски пехотинци, войници, моряци и летци, които са доста ядосани на мексиканските картели“, каза той на един митинг. „Мисля, че ще ги изпратим и в битка с мексиканските наркокартели.“

Остават въпроси относно законността на удара, като някои критици твърдят, че той може да наруши международното право. Ударът е „извършен срещу операциите на определена терористична организация и е предприет в защита на жизненоважни национални интереси на САЩ“, каза заместник-пресекретарят на Белия дом Анна Кели, добавяйки, че е „напълно съвместим“ със закона за въоръжените конфликти.

Сенатор Тим Кейн (демократ от Вирджиния), който е гласовит в осигуряването на одобрение от Конгреса на военни действия, заяви тази седмица, че ще „проучи“ законността на удара.

Коментарите на Ванс идват и ден след като президентът подписа изпълнителна заповед за преименуване на Министерството на отбраната на „Министерство на войната“ – наименование, което е равносилно на прякор за агенцията, тъй като официалната промяна на заглавието би изисквала акт на Конгреса.

Въпреки това някои служители на Пентагона разглеждат промяната като загуба на ресурси, тъй като може да се наложи служителите да променят печатите на Министерството на отбраната на всичко – от бланките до табелите на повече от 700 000 обекта в цялата страна.