Тръмп иска да разговаря с Путин след разговор със Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като разговаря с украинския президент Володимир Зеленски, планира разговор с руския диктатор Владимир Путин в близко бъдеще.

Той е направил това изявление по време на вечеря с ръководителите на най-големите ИТ компании в света в Белия дом, излъчена от Fox News.

По време на вечерята Тръмп беше попитан дали планира да разговаря с Путин в близко бъдеще след днешния телефонен разговор с украинския президент Зеленски.

„Да, ще го направя. Имаме много добър диалог. Уредил съм седем войни. Тази си мислех, че трябваше да е една от най-лесните... Знаете това чувство, когато си мислите, че нещо ще бъде по-лесно. Оказва се, че е малко по-трудно. Но тази си мислех, че трябваше да е по-лесна, заради отношенията ми с президента Путин, с Украйна и всичко останало... Това е катастрофа между Русия и Украйна, където тази седмица загинаха 7014 души. В повечето случаи става въпрос за войници, цивилни от Киев сравнително малко, но предимно войници. И те умират в мащаб, какъвто не сме виждали от Втората световна война насам“, каза Тръмп.

Той подчерта, че войната на Русия срещу Украйна се е превърнала в най-трудната му задача. Според Тръмп, преди това е успял да разреши няколко продължителни конфликта.

„Но това се оказа най-трудната от всички. Знаете ли, аз уредих три войни. Едната продължи 31 години.

Много хора загинаха, 10 милиона души. Друга продължи 34 години, а още една - 37 години. Те продължиха и хората казваха, че не могат да бъдат решени, и аз ги разреших. Тази задача (войната на Руската федерация срещу Украйна - бел. ред.) се оказа по-трудна, но ще я решим. Ще се справим с всичко“, добави той.