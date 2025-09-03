Тръмп нареди на американските военни да бъдат готови в „исторически мащаб“: Русия и Китай знаят какво можем да направим

Поради сближаването между Китай и Русия, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Министерството на отбраната на САЩ да „съживи“ въоръжените сили на САЩ и да „бъде готов“ за противопоставяне на двете велики сили, пише Newsweek.

Началникът на Министерството на отбраната Пит Хегсет заяви, че САЩ не искат конфликт с Русия и Китай, но само висококачествена военна подготовка може да предотврати подобна война.

Хегсет реагира на честванията по случай края на Втората световна война в Азия, които се

проведоха в китайската столица, обединявайки това, което мнозина наричат Оста на злото: Русия - Китай - Северна Корея, към които се добавиха и други лидери, противопоставящи се на Запада.

„За съжаление, слабостта на предишната администрация сближи Русия и Китай. Това беше ужасна последица от липсата на американско лидерство и американска сила и това се видя по целия свят и се прояви в това, което видяхме по телевизията снощи“, каза шефът на Пентагона в интервю за американския телевизионен канал Fox News.

Според него, затова Тръмп е инструктирал Министерството на отбраната да „бъде подготвено, да възроди въоръжените си сили в исторически мащаб, да възстанови морала и да установи възпиране“.

„Не е защото искаме конфликт. Не искаме – и ясно заявихме това на Китай, Русия и други страни. Защото подготовката предотвратява конфликт“, обясни Хегсет.

Той добави, че демонстрациите и парадите „са добри“, но Съединените щати се надяват, че те няма да се проявят под формата на реален военен конфликт.

„Така че знаем какво мислят и кои са. Знаем също колко сме силни и какви военни предимства имаме. И те знаят това. Нашата работа е да поддържаме тези военни предимства в космоса, във въздуха, в морето, под вода и с оръжия с голям обсег“, каза шефът на Пентагона.

„Всички наши възможности, „Златният купол“, за които Китай знае, че не може да ги възпроизведе, и ние ще поддържаме тези възможности по време на тази администрация“, добави ръководителят на Пентагона.

Хегсет обаче подчерта, че Тръмп има „отлични отношения“ с китайския президент Си Дзинпин и „ще използва това, за да се надява да намери начини за сътрудничество“.



Във всеки случай, ние винаги ще бъдем подготвени“, обобщи министърът на отбраната.