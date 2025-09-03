САЩ започват борба срещу наркотрафикантите в Карибите: Първи удар - картел от Венецуела (ВИДЕО)

Доналд Тръмп заяви във вторник, че САЩ са извършили атака в южната част на Карибите срещу кораб за трафик на наркотици, напускащ Венецуела и управляван от групировката Tren de Aragua (TDA), съобщава Newsweek.

Тръмп заяви, че 11 души са били убити при операцията, заявявайки, че TDA е „определена чуждестранна терористична организация, действаща под контрола на Николас Мадуро“, противоречивия президент на Венецуела.

Президентът на САЩ определи групата „Трен де Арагуа“ като организация, отговорна за „масови убийства, трафик на наркотици, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и актове на насилие и терор в Съединените щати и Западното полукълбо“.

„Атаката е извършена, докато терористите са били в морето, в международни води, превозвайки незаконни наркотици, насочвайки се към Съединените щати“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

„Нито един американски военнослужещ не е пострадал при това нападение. Моля, препратете това съобщение като уведомление до всеки, който дори обмисля да внесе наркотици в Съединените американски щати.“

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че корабът е бил управляван от „определена наркотерористична организация“. Той определи операцията на САЩ като „смъртоносна атака“.

Рубио направи изявлението във вторник, малко преди заминаването си за Мексико и Еквадор за разговори относно наркокартелите, сигурността и митата.

🚨 @POTUS: We just, over the last few minutes, shot out a drug-carrying boat... and there's more where that came from... These came out of Venezuela. pic.twitter.com/JlurCZWBpG — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 2, 2025

САЩ наскоро обявиха планове за увеличаване на военноморските си сили във водите край Венецуела за борба със заплахите от латиноамериканските наркокартели.

Администрацията на Тръмп не е сигнализирала за планирано наземно нахлуване с 4500 американски войници, разположени в региона.

Венецуелският президент Николас Мадуро отговори с разполагането на войски по крайбрежието на Венецуела и границата със съседна Колумбия, както и с масово набиране на хора за цивилна милиция.

Мадуро, приятел на руския президент Владимир Путин, очаква помощ от Русия, която има наемници на служба във венецуелския президент.

Самият Путин обяви подкрепата си за режима на Николас Мадуро.