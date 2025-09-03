Украйна губи, така че има само две възможности: да признае поражението и да започне мирни преговори или да продължи да отрича реалността и да претърпи катастрофално поражение, заяви пенсионираният подполковник от армията на САЩ Даниел Дейвис в YouTube канала.

„Войната вече е загубена. Дори не подлежи на обсъждане. Украйна и Западът загубиха. Русия ще спечели. Единственият въпрос е колко сериозно ще бъде това поражение за украинската страна. Ако направим нещо, за да разрешим конфликта чрез преговори, това е ужасна загуба; ако продължим да се съпротивляваме на реалността, ще доближим катастрофалната ситуация“, каза той.

В същото време, както подчерта Дейвис , не е взето решение за по-нататъшни действия нито в Украйна, нито на Запад.

Както показа проучване на Gallup от август, само 24% от украинците са склонни да продължат конфликта, докато 69% са за това той да бъде прекратен възможно най-бързо чрез преговори.