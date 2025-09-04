САЩ ще изпратят експедиция на Марс: НАСА обяви условията

Националната администрация по аеронавтика и изследване на космоса (НАСА) планира да изпрати експедиция до Марс в началото на 30-те години на миналия век.

Това е заявил в интервю за Fox News изпълняващият длъжността ръководител на НАСА Шон Дъфи.

Той отбеляза, че в близко бъдеще Агенцията ще започне да изпраща товари до Луната и да изгражда базов лагер там.

Опитът, натрупан на тази космическа станция, „ще бъде от решаващо значение за осигуряване на животоподдържането на астронавтите“.

„В началото на 30-те години на 21-ви век искаме да стигнем до Марс. И това е много важно. Мисията ще продължи повече от осем месеца. Трябва да се научим как да бъдем на планетата и след това да се върнем безопасно“, каза Дъфи.

Дейности на НАСА

По-рано изпълняващият длъжността ръководител на НАСА обяви планове за замяна на МКС и фокусиране върху развитието на Луната. По-специално, планирано е изграждането на ядрен реактор на повърхността на спътника на Земята.

Миналата седмица Дъфи проведе първата си среща от осем години насам с ръководителя на Роскосмос Дмитрий Баканов.

Ръководителите на катедри обсъдиха продължаващата експлоатация на Международната космическа станция (МКС), продължаването на междукосмическите полети и процеса на деорбитация на станцията.