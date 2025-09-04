Тръмп: Мислех, че украинският конфликт ще бъде най-лесният от всички, които се опитвах да спра

Руският президент Владимир Путин и Володимир Зеленски все още не са готови за преговори, но скоро „нещо трябва да се случи“, което ще повлияе на решенията им. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за CBS News.

„Нещо трябва да се случи, но те (Путин и Зеленски) все още не са готови за това. Но нещо определено трябва да се случи. Ние ще го направим“, каза той.

Тръмп също така отбеляза, че е смятал, че украинският конфликт „ще бъде най-лесният“ от всички, които се опитва да спре, но ситуацията се е оказала „много по-сложна“. Той също така определи позицията си по украинския конфликт като „реалистична и в същото време оптимистична“.