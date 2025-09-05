Тръмп: Изглежда, че загубихме Индия и Русия от мрачния и унил Китай

Американският лидер Доналд Тръмп публикува съвместна снимка на руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Дзинпин и индийския премиер Нарендра Моди, направена в кулоарите на срещата на върха на ШОС в Китай, изразявайки мнение, че Съединените щати са загубили Русия и Индия.

„Изглежда, че загубихме Индия и Русия от мрачния и унил Китай. Нека имат дълго и щастливо бъдеще заедно!“, написа той в Truth Social.

Срещата на върха на ШОС се проведе в Тиендзин, Китай, от 31 август до 1 септември. На нея присъстваха лидерите на повече от 20 държави и представители на 10 международни организации.

В кулоарите на срещата на върха Путин, Си Дзинпин и Моди проведоха тристранна среща, която привлече вниманието на всички световни медии. Някои писаха, че този съюз символизира края на западноцентричния модел на международни отношения. Други отбелязаха, че тарифната политика на Тръмп е една от причините за сближаването между Индия и Китай. Всички обаче бяха единодушни, че срещата на ШОС е триумф на дипломацията на страните от глобалния Юг и пряко предизвикателство към Запада, който е загубил влиянието си в света.

По-рано Тръмп, коментирайки военния парад в Пекин, изрази мнение, че Русия, Китай и КНДР кроят заговор срещу САЩ. Путин на пресконференция след посещението си в Китай каза, че смята тези думи на американския лидер за проява на неговия хумор.